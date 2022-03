Um ano depois, Pedro Miguel Ramos comenta divórcio de Fernanda Serrano

O empresário esteve à conversa com Teresa Guilherme e falou, finalmente, sobre a separação da atriz da TVI.

A “rainha” dos “reality shows” continua a sua senda de entrevistas no Instagram e a dar que falar. Depois de ter conversado com Herman José – e marcado a atualidade informativa com o “ataque” do “grande artista” ao clã Carreira -, agora é a vez de Pedro Miguel Ramos comentar, pela primeira vez, o divórcio de Fernanda Serrano, há um ano.

“Trabalho, tenho a minha família, divirto-me. Estou bem, acho que se percebe isso e sou bem resolvido”, começou por dizer o ex-repórter do “Big Brother” (há 20 anos), aquela que foi, precisamente, a primeira apresentadora do formato.

O empresário referiu, finalmente, que está “disponível” para voltar a amar.

Sobre o “Big Brother 2020”, conduzido por Cláudio Ramos, Pedro Miguel Ramos teceu elogios… a Teresa Guilherme. “Este programa é a tua cara. Assisti durante alguns anos, constatei o quanto estudavas. É difícil olhar para o programa sem te ver a ti”, analisou.