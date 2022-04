Vanessa Martins coloca botox para prevenir rugas

A atriz colocou botox, esta segunda-feira, para prevenir as rugas de expressão no rosto e mostrou-se satisfeita com o resultado final.

Vanessa Martins revelou, na conta de Instagram, que retocou o rosto com toxina botulínica, de forma a estimular a produção de colagénio e prevenir a flacidez da pele.

“Vim fazer preenchimento [das rugas] e toxina botulínica. Devia ter feito em fevereiro mas com tudo o que aconteceu tive de suspender o tratamento”, explicou, referindo-se à pandemia de Covid-19.

De recordar que a, também, influenciadora digital anunciou recentemente nas redes sociais que está a preparar-se para lançar uma linha de biquínis.

LEIA TAMBÉM: