Vanessa Martins chama à atenção de Cristina: “Pense nisso um bocadinho”

Vanessa Martins chamou à atenção de Cristina Ferreira para um pedido que a “influencer” fez. É que quase todas as publicações físicas nacionais aderiram ao desafio menos a revista “Cristina”.

Depois de ter apelado às empresas para que deixassem de embrulhar as revistas que chegam às bancas em plástico, a influenciadora e criadora da revista “Frederica” mostrou-se contente por ver que aderiram ao seu pedido.

No entanto, a revista de Cristina Ferreira continua a enviar as publicações para as bancas embrulhadas em plástico. Por isso, Vanessa Martins chamou à atenção da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, no Instagram.

“Espero que a Cristina na próxima edição pense um bocadinho nisso. […] É tudo uma questão de tempo para que a mudança seja feita por todos a 100%”, disse, num vídeo publicado.

Recorde-se que este apelo tratou-se de uma iniciativa própria da influenciadora digital, com o objetivo de promover a proteção ambiental.

Recentemente, Vanessa Martins separou-se de Marco Costa. A “influencer” afirmou que adiou o “sonho de ser mãe”, mas dará continuidade aos tratamentos da endometriose na zona pélvica com que foi diagnosticada.

LEIA TAMBÉM: