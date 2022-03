Vanessa Martins e Marco Costa de férias em família no Algarve

O casal está de férias no Algarve com a família do pasteleiro e já partilharam as primeiras fotografias nas redes sociais.

Vanessa Martins e Marco Costa fizeram uma pausa profissional para desfrutar de alguns dias de descanso e renovar energias a sul de Portugal com a irmã, mãe e avó do pasteleiro, como ambos revelaram na conta de Instagram.

“A minha melhor maquilhagem. Sol e água salgada! E o toquezinho do colar para realçar os tons! Ai como eu gosto do verão”, escreveu a atriz na legenda de uma fotografia.

“De férias com a família, água salgada no corpo, sol e boa comida. Segredo para recarregar energias”, lê-se na legenda da publicação do ex-concorrente da “Casa dos Segredos”.

De recordar que o casal trocou alianças em 2016, mas separou-se durante alguns meses, em 2018, depois de a atriz ter sido diagnosticada com endometriose na zona pélvica, o que dificultou o processo de ter filhos.

