Vanessa Martins e o problema de fertilidade: “Não aguentava mais a sociedade a exigir um filho”

Vanessa Martins revelou que apenas tornou público o problema de fertilidade porque não aguentava mais a “sociedade” a exigir que desse um filho a Marco Costa.

A ex-atriz abordou a endometriose na zona pélvica com que foi diagnosticada, o que dificulta o processo de ter filhos, numa entrevista a Manuel Luís Goucha, admitindo a pressão por parte da “sociedade” para ser mãe.

“Durante imenso tempo andava a fazer tratamentos para engravidar e nunca na vida iria conseguir”, afirmou, explicando a doença “silenciosa” que enfrenta.

Até saber do diagnóstico, a empresária admitiu que sentia “a necessidade de mentir” para ocultar a dificuldade de engravidar. “Não tinha de estar a contar a toda a gente que sofria de infertilidade e que andávamos a tentar com tratamentos. É muito invasivo […], porque tem a ver com a sexualidade da pessoa”, explicou.

“Partilhei que tinha endometriose porque já não aguentava mais a sociedade a exigir que desse um filho ao Marco [Costa]”, admitiu.

No entanto, aponta fatores positivos de ter partilhado o diagnostico uma vez que “de repente, quase todas as mulheres têm endometriose”. “Afinal estou mais apoiada do que aquilo que pensava”, acrescentou.

Vanessa Martins e Marco Costa estão divorciados. O ex-casal trocou alianças em 2016, mas separou-se durante alguns meses, em 2018, depois de a atriz ter sido diagnosticada com endometriose na zona pélvica, o que dificultou o processo de ter filhos.