Vanessa Martins relaxa em mini férias com amigas

Dias depois de ter anunciado o divórcio com o pasteleiro Marco Costa, Vanessa Martins revelou nas redes sociais que está de férias no norte de Portugal com amigas.

A atriz fez uma pausa profissional para relaxar e renovar energias durante três dias com três amigas em Oliveira do Hospital, onde está hospedada no Aqua Village Health Resort & SPA, como a própria revelou nas redes sociais.

“Três amigas juntas, três dias! Oliveira do Hospital estamos prontas para conhecer o melhor deste incrível Portugal”, lê-se na legenda de uma fotografia publicada no Instagram da influenciadora digital.

Recorde-se que Vanessa Martins e Marco Costa revelaram num comunicado partilhado nas redes sociais esta segunda-feira que estão divorciados. No entanto, destacaram que durante o processo de separação continuarão “a ser os melhores amigos” e “a partilhar casa e projetos”.

