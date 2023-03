Vanessa Martins viaja para Copenhaga e posa na piscina com frio nórdico

Vanessa Martins viajou para Copenhaga com as amigas e aproveitou uns dias de descontração naquela capital nórdica. Apesar do frio, mergulhou na piscina.

A Dinamarca e a cidade de Copenhaga receberam neste fim de semana a influenciadora digital Vanessa Martins e as amigas, que viajaram para o norte da Europa para descansar.

“Vim dar um check a Copenhaga num fim de semana com amigas. Deixem aqui dicas. Estamos a precisar”, escreveu a comunicadora no perfil de Instagram, num texto ilustrado com uma imagem da piscina, num país marcado pelas baixas temperaturas.

“Marcámos esta viagem juntas, num jantar meses antes. Copenhaga não surpreendeu, mas mal eu sabia que precisava de cá vir para me desligar da azáfama dos últimos tempos”.

“Agora retomar ao trabalho e pôr os biquínis à venda. Aqui nevou hoje mas já sei que em Portugal está primavera!”, concluiu Vanessa Martins.