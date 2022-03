Vítor Kley declara-se a Carolina Loureiro nas redes sociais e a atriz emociona-se

Separados pelos milhares de quilómetros entre o Brasil e Portugal, devido à pandemia, Vítor Kley e Carolina Loureiro “matam” saudades pelas redes sociais, e esta segunda-feira foi a vez do cantor brasileiro tomar a iniciativa.

A pandemia da Covid-19 tem afastado milhares de pessoas um pouco por todo mundo e a atriz Carolina Loureiro e o músico brasileiro Vítor Kley não são excepção. Depois de terem assumido o namoro nas redes sociais e da protagonista da novela “Nazaré” (SIC) ter viajado até ao outro lado do Atlântico, os dois tiveram de se separar devido ao novo Coronavírus.

Mas Carolina Loureiro e Viítor Kley mantêm um contacto diário e esta segunda-feira foi a vez do intérprete do sucesso “O Sol” tomar a iniciativa e declarar-se a partir do perfil de Instagram.

“Grande Portugal, Carol mais uma vez, beijo preta, saudade sua!”, referiu Vítor Kley.

Carolina Loureiro, que tem estado a fazer uma pausa profissional desde que a nova temporada de “Nazaré” foi interrompida devido à pandemia, não demorou a responder e mostrou-se emocionada: Meu amor, que saudades!”