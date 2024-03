Zé Lopes: “Todos os concorrentes e os seus familiares merecem o meu total respeito”

É a nona edição do “Big Brother” que Zé Lopes desempenha funções como comentador. Nas redes sociais, o comunicador fez um balanço.

Faltam pouco mais de duas semanas para a grande final de “Big Brother – Desafio Final” e Zé Lopes recorreu às redes sociais para fazer um balanço.

“O BB. Hoje [ontem], enquanto assistíamos a uma atividade em que os concorrentes tinham de escolher o colega que consideravam mais imparcial, a minha Alice Alves disse-me que me considerava muito imparcial e que aprecia o facto de eu tentar ver sempre os dois lados da moeda”, escreveu.

“Sou a comentar o ‘Big Brother’ aquilo que sou na vida. Todos os concorrentes e os seus familiares merecem o meu total respeito e a empatia deve ser sempre a palavra de ordem”, acrescentou.

“Às vezes, na correria do dia a dia, não paro para pensar na sorte que tenho por fazer parte da equipa do maior reality show do mundo e por aprender tanto com todos eles (colegas e concorrentes)”, continuou.

“Este é o nono programa que comento e é legítimo que tenha outras ambições profissionais, mas tenho simultaneamente a certeza que não quero deixar, para já, esta função… até porque com esforço tudo se concilia e no ‘BB’ sou verdadeiramente feliz. Obrigado a vocês por me fazerem chegar tanto amor”, rematou.