Zena Pacheco garante que só há casamento quando terminar o processo contra a TVI

Zena Pacheco garantiu que o casamento com André Abrantes só vai para a frente quando terminar o processo em tribunal que tem contra a TVI.

A vencedora do “Big Brother – A Revolução” intentou um processo contra a estação privada depois de terem sido divulgados vídeos seus a ter relações sexuais com o namorado dentro do “reality show”.

Por enquanto, o processo está em andamento e Zena Pacheco não pensa em subir ao altar. “Não quero dizer uma data específica, porque não tenho pressa”, disse à revista “TV 7 Dias”.

“Estamos noivos, mas vamos deixar as coisas acontecerem. Quando acharmos que faz sentido, vamos casar-nos. Acho que ainda há coisas por resolver. Não entre nós, casal”, acrescentou.

“Acho que há coisas externas que, pelo menos para mim, ainda me fazem muita confusão para poder dar esse passo. Por exemplo, temos um processo em tribunal e eu ainda não consigo dar esse passo”, rematou.

A ex-concorrente do formato tinha admitido à mesma publicação que, depois de ter sido surpreendida com os vídeos a circular, sentiu-se muito mal. “Não conseguia fazer coisas simples, como levantar-me para cuidar de mim, fazer desporto e comer bem. Sentia-me muito mal”, desabafou.