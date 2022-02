“Big Brother”: Zena e André Abrantes em momento íntimo

Os concorrentes do “Big Brother – A Revolução” partilharam um momento íntimo, na madrugada esta quarta-feira, enquanto dividam a cama.

Depois de várias tentativas de aproximação do cantor, Zena e André Abrantes mostraram-se mais próximos do que nunca debaixo dos lençóis. O momento ocorreu depois de uma conversa entre ambos no jardim da casa na Ericeira.

De recordar que André Abrantes foi criticado recentemente nas redes sociais e acusado de discriminação sexual e preconceito na sequência de declarações polémicas depois de Sofia e Zena fingirem atração uma pela outra.

