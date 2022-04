Diana Monteiro deixa recado às mulheres: “A idade não vos define”

Diana Monteiro deixou, este domingo, uma mensagem motivacional a todas as mulheres que estão a lidar com problemas de confiança.

A atriz, que saltou para as luzes da ribalta com a série “Morangos com Açúcar”, da TVI, tem se dedicado profissionalmente à idústria da música, na qual assina o sue trabalho como Dianna.

No perfil de Instagramm, a artista partilha regularmente dicas para levar uma alimentação saudavel e manter um equilibrio emocional. Num testemunho partilhado, recentemente, a intérprete partilhou um desabafo.

“Gostava de voltar a encontrar aquela pessoa que há alguns anos me disse para eu aproveitar os meus 20, claramente essa pessoa não sabia a mulher que eu me ia tornar nos meus 30!” confessou. “A idade continua a ser algo que deixa as mulheres assustadas, não se assustem, a idade não vos vai vencer o que vos pode vencer é a vossa mente e a mente controla o corpo!”

De seguida, Diana Monteiro alertou: “Cuidem de ambos, sem medos, sem se deixarem assustar, com garra e garanto que chegam aos 30 ainda melhores do que eram aos 20! Se se esquecerem passem por aqui”.

“Vou fazer questão de vos relembrar, que a idade não vos define, o que vos define são vocês e com o mindset certo não há limites, nem estigmas, nem nada que vos impeça de chegar onde vocês querem”, rematou.

