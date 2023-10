A estudar no País de Gales, infanta Sofia falha Dia da Hispanidad

Tal como aconteceu com a irmã Leonor, a infanta Sofia irá falhar, pela primeira vez, o Dia da Hispanidad, uma vez que se encontra a estudar no País de Gales.

Com uma energia surreal, os espanhóis celebram esta quinta-feira, 12 de outubro, o Dia da Hispanidad. Milhares de civis dirigem-se até à zona dos Nuevos Ministerios, onde assistem atentamente à parada das forças armadas espanholas e dos reis.

A infanta Sofia irá falhar, pela primeira vez desde os sete anos, os festejos, uma vez que se encontra a estudar no UWC Atlantic College, no País de Gales.

A ausência da infanta será sentida pelos cidadãos, mas a decisão já era expectada, uma vez que o mesmo aconteceu com a irmã mais velha, a princesa Leonor, enquanto estudou no mesmo colégio.

A primogénita de Filipe VI prosseguiu a formação académica na Academia Militar Geral de Zaragoza. A princesa ingressou no curso militar, de forma a seguir as pegadas do pai, em meados de agosto.