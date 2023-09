Alberto do Mónaco e o casamento: “Charlene superou as dificuldades e está sempre ao meu lado”

Rumores de separação têm rondado o casal real do Mónaco. O príncipe falou sobre essas suposições sobre o seu casamento.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera o Príncipe Alberto abordou os rumores que foram criados em torno do casamento, na sequência de informações de uma possível separação do príncipe Alberto e a princesa Charlene, afirmando que esta estaria a viver na Suíça.

“A Charlene está sempre ao meu lado. Não entendo todos os rumores, que me magoam, sobre ela, de que vive noutro lugar, na Suíça, com encontros prévios para nos vermos. Mentira”, garantiu.

“A Charlene teve algumas dificuldades há já muitos meses, mas agora, graças a Deus, superou-as e está sempre ao meu lado. Apoia-me na governação do Principado, mas não estamos juntos as 24h do dia, somos um casal trabalhador e o trabalho, às vezes a solo, permite-nos encontrarmo-nos ao final de um dia cheio de compromissos”, afirmou.

O príncipe referiu-se ao afastamento da princesa do Principiado entre 2021 e 2022 devido a uma grave infeção de ouvidos, garganta e nariz quando estava na África do Sul, que a impediu de regressar à Europa durante diversos meses.

Além da entrevista do soberano, os rumores também foram silenciados pela presença que o casal marcou em Marselha para assistir a um jogo do mundial de rugby.