Após diagnóstico de cancro, Príncipe Harry chega a Londres para apoiar o pai

O diagnóstico de cancro, anunciado pelo Palácio de Buckingham, chocou o país. Para apoiar o pai, o príncipe Harry voou até Londres.

O rei Carlos III protagonizou várias manchetes esta terça-feira, 6 de fevereiro, e não foi pelos melhores motivos. O soberano foi diagnosticado com um “tipo de cancro”, anunciou o Palácio de Buckingham ao fim da tarde de segunda-feira, 5 de fevereiro.

O filho mais novo, príncipe Harry, viajou para Londres, Reino Unido, para apoiar o pai neste momento difícil. Após ter embarcado no Aeroporto Internacional de Los Angeles, o duque de Sussex seguiu para a Clarence House.

A companheira, Meghan Markle, e os filhos ficaram nos Estados Unidos. Recorde-se que o casal iria passar o Dia dos Namorados no Canadá, local onde acontece o evento One Year to Go dos Invictus Games.