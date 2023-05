Divulgadas as primeiras fotos oficiais de Carlos III depois da coroação

A Casa Real inglesa divulgou ao final da noite desta segunda-feira as primeiras imagens de Carlos III depois da coroação do passado sábado.

Nesta segunda-feira, durante o dia, circularam na Internet, em jeito de brincadeira, imagens da pretensa “after party” da família real depois da coroação de Carlos III, no passado sábado, com recurso a inteligência artificial – as verdadeiras fotos oficiais foram divulgadas antes da meia-noite e nelas pode-se ver Carlos e Camilla.

“Com o encerramento da coroação, a minha mulher e eu queremos partilhar o nosso mais sincero agradecimento a todos aqueles que ajudaram a tornar a ocasião tão especial”, escreveu Carlos III numa mensagem partilhada no Instagram da família real.

“Prestamos um particular tributo a todos aqueles que emprestaram o seu tempo e dedicação para que esta celebração em Londres e Windsor fosse feliz, segura e tão agradável quanto possível”, acrescentou.

“Àqueles que se juntaram à cerimónia – em casa, na rua ou como voluntários nas comunidades -, agradecemos a cada um”, referiu Carlos III.

“Saber que temos o vosso apoio e encorajamento e testemunhar a vossa bondade, expressa de várias formas, foi o melhor presente da coroação, à medida que agora dedicamos as nossas vidas para servir o povo do Reino Unido e a Commonwealth”, rematou o novo rei de Inglaterra.