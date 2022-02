Harry e Meghan alvo de críticas após assinalarem aniversário de Kate Middleton

Após deixarem uma mensagem de aniversário a Kate Middleton, o príncipe Harry de Inglaterra e a sua mulher, Meghan, foram acusados de quererem protagonismo.

Alguns internautas acusaram os duques de Sussex de quererem ser “o centro das atenções” por anunciarem esta quarta-feira, véspera do aniversário de Kate, o afastamento da família real britânica e a vontade de ser “financeiramente independentes” da rainha.

“Aqui vamos nós, outra vez. Primeiro, anunciaram a gravidez no dia do casamento de Eugenie! E agora anunciam que abdicam dos deveres reais no aniversário de Kate! Honestamente, a maneira como vocês querem ser o centro das atenções – enquanto afirmam que desejam uma vida tranquila – supera-me totalmente”, afirmou um dos diversos de críticos.

As acusações surgiram após o casal deixar uma mensagem de aniversário à mulher do príncipe William, esta quinta-feira, dia em que completou 38 anos. “Desejamos um aniversário muito feliz à Duquesa de Cambridge!” escreveram na caixa de comentários de fotografia partilhada na conta oficial de Instagram de Palácio de Kensington.

https://www.instagram.com/p/B7GL07IlnTc/

Recorde-se que, com a decisão de se tornarem “financeiramente independentes”, Harry e Meghan podem perder dois milhões de libras por ano, cerca de 2,3 milhões de euros, dos cinco que a rainha Isabel II reparte entre os netos Harry e William.

