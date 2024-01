Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin oficializam divórcio

Dois anos após anunciarem a separação, a infanta Cristina e Iñaki Urdangarin oficializam o divórcio.

A infanta Cristina e Iñaki Urdangarin já são oficialmente divorciados. Segundo a revista “Hola!”, os ex-duques de Palma assinaram a separação por mútuo acordo e já são divorciados desde o início do mês de janeiro, não sendo conhecida a data exata do acordo.

A notícia do divórcio chega dois anos depois de o agora ex-casal anunciar a separação, em janeiro de 2022. A relação chegou ao fim pela alegada traição de Iñaki Urdangarin com Ainhoa Armentia – sua namorada atual – quando imagens foram publicadas do agora ex-duque de Palma com a então alegada amante a passearem na praia.

De relembrar que a infanta e o ex-marido, que casaram em 1997, são pais de quatro filhos, Juan, Pablo, Miguel e Irene.