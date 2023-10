Juan Carlos, antigo rei de Espanha, falha Juramento da princesa Leonor

Rei emérito de Espanha, Juan Carlos, não vai marcar presença no Juramento da Constituição da princesa Leonor, marcado dia 31 de outubro.

O soberano e a mulher, a rainha Sofia, não foram convidados para o evento real, que acontece no dia em que a filha primogénita de Filipe VI e Letizia atinge a maioridade. A irmã, infanta Sofia, que se encontra, atualmente, a estudar no UWC Atlantic College, no País de Gales, vai estar ao lado dos pais neste momento importante da vida da futura rainha de Espanha.

Ainda que não esteja presente no Juramento, nem na receção que acontece no Palácio Real de Madrid, Juan Carlos tem presença confirmada na festa da privada da princesa, que decorre ao final do dia no Palácio de El Pardo.

Recorde-se que o pai de Filipe VI viajará desde Abu Dhabi, onde vive há cerca de três anos.