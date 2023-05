Kate Middleton brilha na final da Eurovisão com vestido de quatro mil euros

Kate Middleton apareceu, de forma surpreendente, na final da Eurovisão e tocou um tema ao piano, onde se destacou a sua elegância num vestido de quatro mil euros.

No meio de algum “caos” entre os visuais escolhidos para a final da Eurovisão, ganha pela sueca Loreen, com “Tattoo”, sobressaiu não só a portuguesa Mimicat – que usou imagens de Nossa Senhora de Fátima e brincos “pomba vermelho” da coleção de Ana Moura com o vestido desenhado por Dino Alves e o “styling” de Manuel Salvador -, mas, sobretudo, Kate Middleton. A princesa de Gales surgiu num vídeo, ao piano, a acompanhar os Kalush Orchesta, o grupo ucraniano que venceu a Eurovisão no ano passado com a música “Stefania”.

A mulher do príncipe William de Inglaterra tocou uma peça de Joe Price e Kojo Samuel e usou um vestido azul de decote assimétrico e saia volumosa inspirado nas Deusas gregas e que já pode ser encontrado por quatro mil euros.

Kate Midlleton escolheu um salão do Castelo de Windsor para atuação e usou brincos que pertenceram à avó do marido, Isabel II.