Kate Middleton e o detalhe sobre filho mais novo

Kate Middleton revelou um detalhe amoroso sobre a personalidade do filho mais novo, Louis, no mais recente compromisso real público.

A duquesa de Cambridge não conseguiu conter o riso quando uma das crianças tentou conquistar a sua atenção.

Segundo a correspondente Rebecca English, um menino estava com o braço no ar a gritar “eu, eu”, quando a mulher do príncipe William fez-lhe uma festa no rosto, comparando-o com Louis.

“Lembras-me o meu pequeno Louis, que passa o tempo a dizer ‘eu, eu, eu’ e quer ir a todo o lado comigo”, disse a mulher do príncipe William.