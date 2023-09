Letizia, a jornalista que conquistou o coração de Filipe VI, completa 51 anos

Foi em novembro de 2003 que a Casa Real Espanhola anunciou o noivado do príncipe Filipe com Letizia Ortiz. A rainha consorte completa 51 anos.

Filha primogénita da enfermeira Paloma Rocasolano e do jornalista Jesús Ortiz, Letizia Ortiz Rocasolano começou a carreira no mundo do jornalismo, mas acabou por despertar o interesse do príncipe Filipe de Espanha.

A Casa Real Espanhola anunciou o noivado em novembro de 2003 e, após quase uma década de matrimónio, Letizia acabou por ser coroada rainha consorte, uma vez que o sogro, Juan Carlos, abdicou do trono espanhol.

Do casamento, nasceram duas meninas: Leonor de Bourbon e Ortiz, herdeira do trono espanhol, e Sofia de Bourbon e Ortiz, que este ano passará a data especial afastada da mãe, uma vez que se encontra a estudar no UWC Atlantic College, no Reino Unido.

Filipe VI é o segundo marido de Letizia. Em agosto de 1998 casou-se com Alonso Guerrero, professor de Literatura, numa cerimónia pelo civil, que decorreu em Badajoz. Um ano após o enlace, o casal decidiu divorciar-se.