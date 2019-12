Meghan Markle arrecada título da pessoa mais injustiçada

Meghan Markle arrecadou o título da pessoa mais injustiçada em 2019 no Reino Unido num estudo realizado pelo site de entretenimento PlayOJO.

A ex-atriz tem tido uma relação conturbada com a Imprensa desde que começou a namorar com o príncipe Harry de Inglaterra. A certa altura, o seu marido chegou-se à frente e, através de um comunicado oficial, defendeu-a perante os ataques dos meios de comunicação.

Contudo, os seguidores mostraram estar do lado da duquesa de Sussex. No referido estudo realizado pelo site, 50% dos internautas votaram Meghan Markle como a pessoa mais injustiçada.

Em segundo lugar está o comentador Anthony McPartlin e em terceiro está a rainha Isabel ll de Inglaterra. A ativista Greta Thunberg também faz parte desta classificação, ocupando o quarto lugar.

Recorde-se que os duques de Sussex estão de férias em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vão passar o Natal com a mãe da ex-atriz, Doria Ragland. De acordo com o “Daily Mail”, os dois vão regressar a Londres depois do Ano Novo.

