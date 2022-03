Palácio de Kensington celebra segundo aniversário do Príncipe Louis

O príncipe Louis celebra, esta quinta-feira, dois anos e, para assinalar a data, o Palácio de Kensington publicou fotografias inéditas do filho mais novo de William e Kate.

Captadas pela duquesa de Cambridge, as novas imagens oficiais do príncipe Louis foram publicadas na conta de Instagram do casal real.

https://www.instagram.com/p/B_TFx2vF-ix/

Devido ao isolamento social para evitar a propagação de Covid-19, a data será comemorada de forma diferente e festa de aniversário deverá ser privada, apenas junto dos pais e dos irmãos, George e Charlotte.

O príncipe Louis completa mais um aniversário dias depois de a bisavó, a rainha Isabel II, comemorar 94 anos. De recordar que a monarca britânica prescindiu da tradicional salva de armas devido à pandemia.

