Princesa Leonor é vista pela primeira vez a sair à noite com amigas

Tendo completado os 18 anos em outubro, a princesa Leonor foi vista, pela primeira vez, a sair à noite com as amigas.

A 31 de outubro, a princesa Leonor atingiu a maioridade, completando 18 anos. Para aproveitar a idade recém-feita, a infanta saiu à noite, pela primeira vez, com as amigas, tendo sido fotografada pela revista espanhola “Hola!”.

A saída, segundo a revista, decorreu no passado dia 1 de dezembro e a princesa não terá consumido álcool, mas foi vista em conversa e a rir-se com o grupo de amigas. As jovens estiveram no terraço do Murray’s Tavern, um espaço frequentado por jovens, em Saragoça.

De acordo com a “Vanitatis”, após a saída, Leonor e as amigas terão terminado a noite a comer numa cadeira de fast food, McDonald’s.