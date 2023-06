Princesa Leonor, herdeira do trono espanhol, namora com um milionário brasileiro

Após ter terminado os estudos no País de Gales, sabe-se agora que a princesa Leonor tem um novo namorado. A identidade já é conhecida.

Ao que parece, a princesa Leonor encontrou o amor no País de Gales, onde se graduou na UWC Atlantic College. Trata-se de um colega de turma, de nacionalidade brasileira e milionário, o Gabriel.

A notícia foi avançada esta quinta-feira, 31 de maio, pela revista alemã “Bunte” que afirma que Gabriel é uns meses mais velho do que Leonor, já tem 18 anos ao contrário da herdeira do trono espanhol que só completa a maioridade em outubro, é filho de uma publicitária brasileira e de um banqueiro do “Deutsche Bank”, doutor em Filosofia, formado numa universidade de topo dos Estados Unidos.

Apesar da nacionalidade brasileira, Gabriel viveu grande parte da vida em Nova Iorque, onde frequentou o colégio de Brooklyn. Os pais permaneceram em Wall Street, zona onde habitam na “cidade que nunca dorme”, mas enviaram o jovem para o País de Gales, onde viria a conhecer a princesa Leonor.

Recorde-se que os reis de Espanha, Filipe VI e Letizia, viajaram até ao Reino Unido onde assistiram à cerimónia de graduação da princesa Leonor, e consequentemente do Gabriel.

Uma vez concluídos os dois anos de estudos no estrangeiro, Leonor regressa a Espanha para prosseguir a formação académica na Academia Militar Geral de Zaragoza, de forma a seguir as pegadas do pai.