Príncipe Carlos deixa quarentena depois de ter testado positivo para Covid-19

Príncipe Carlos deixou de estar em quarentena depois de ter testado positivo para a Covid-19. O monarca britânico vai voltar ao trabalho.

O filho da rainha Isabel ll de Inglaterra teve um consulta médica após ter estado sete dias isolado socialmente numa casa casa que tem na Escócia. Durante este tempo, o príncipe esteve com a sua mulher, Camila Parker-Bowles.

De acordo com a informação divulgada pela Clarence House à imprensa Internacional, Carlos foi visto por um médico e está pronto para retornar ao trabalho como estava a fazer antes de ter entrado de quarentena.

Esta sexta-feira, vai acontecer a abertura do hospital NHS Nightingale, em Londres, Inglaterra, que contará com o discurso do príncipe Carlos por videoconferência desde Birkhall.

