Príncipe Harry celebra 39 anos durante os “Invictus Games”

Harry, duque de Sussex, celebrou a entrada nos 39 anos ao lado da mulher, Meghan Markle, durante os “Invictus Games” em Dusseldorf, na Alemanha.

Os duques de Sussex rumaram até Dusseldorf, na Alemanha, para assistir aos “Invictus Games”. Foi durante os jogos, destinados a antigos militares que ficaram incapacitados no exercício das suas funções, que Harry foi surpreendido pela plateia.

No jogo de vólei entre a Polónia e a Alemanha, os presentes cantaram os parabéns ao filho mais novo do rei Carlos III, pelos 39 anos, que se mostrou feliz e surpreendido. Ao lado da mulher, Meghan Markle, os dois posaram sorridentes, contrariando as notícias de uma alegada crise no casamento.

Recorde-se que o príncipe continua de costas voltas com a família, e, juntamente com a mulher, abdicou de todos os títulos e prescindiu de quaisquer ajudas monetárias concedidas pela monarquia inglesa. Os dois estão a viver na Califórnia, Estados Unidos, com os filhos: Archie, de quatro anos, e Lilibet, de dois.