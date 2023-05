Príncipe Harry entrou em Westminster acompanhado pelos primos

O príncipe Harry marcou presença na cerimónia de coroação do pai, Carlos III, mas entrou na Abadia de Westminster junto dos primos.

Este sábado, 6 de maio, os olhos do mundo estão postos em Londres, onde se realiza a cerimónia de coroação de Carlos III.

Depois de ter sido anunciado, pelo Palácio de Buckingham, que o duque de Sussex marcaria presença no evento, mas não se faria acompanhar da mulher, Meghan Markle, não se sabia com quem é que o filho “caçula” de Carlos III iria entrar na Abadia de Westminster, local onde se iniciam os festejos.

Harry entrou com os primos e, ao contrário do irmão e dos restantes membros seniores da realeza, não utilizou o traje militar.

Meghan Markle permaneceu na Califórnia, Estados Unidos, uma vez que o príncipe Archie completa quatro anos de idade no mesmo dia em que decorre a coroação. A filha mais nova do casal, Lilibet, de apenas um ano, também ficou com a mãe.