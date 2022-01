Rainha Letizia espera à porta para ser recebida em evento após falha de protocolo

Uma falha no protocolo fez com que a rainha Letizia de Espanha ficasse à espera à porta para ser recebida num evento.

A monarca esteve, esta segunda-feira, em Madrid, num evento de homenagem à advogada Clara Campoamor, ativista da defesa dos direitos das mulheres. No entanto, quando a mulher do rei Filipe se dirigiu à entrada do local do evento não estava ninguém para a receber.

As imagens divulgadas pelo jornal “El Mundo” mostram a rainha Letizia à porta do Congresso dos deputados, sem qualquer comitiva à espera.

Depois de alguns segundos de espera apareceram vários membros do Congresso, que se apressaram em direção de Letizia.