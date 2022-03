Sósia de Meghan Markle faz sucesso na Internet

A sósia de Meghan Markle foi descoberta pelos internautas e está a fazer sucesso nas redes sociais.

Akeisha Land, uma blogger norte-americana, chamou a atenção devido às semelhanças com a mulher do príncipe Harry, depois publicar, no início desta semana, uma fotografia ao lado da filha, na conta de Instagram.

Numa entrevista ao “E! News”, Akeisha afirmou que admira a duquesa de Sussex. “Acho-a linda e ser confundida com um membro da realeza é definitivamente um elogio”, revelou.

Apesar de apenas agenciar a conta de Instagram da filha, Greyson, e de partilhar raramente fotografias suas, a blogger garante que vai “ficar mais vezes à frente das câmaras”