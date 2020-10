Jessica Athayde sobre a Covid-19: “Um dia vai tudo passar e estaremos todos juntos”

View this post on Instagram

Exactamente há um ano abraçava a minha miúda preferida, ainda grávida passava dias em família sem me aperceber da falta que me podiam fazer. Quando isto passar vou abraçar tanto. São estes os momentos em tento pensar, um dia vai tudo passar e estaremos todos juntos e largaremos os nossos telefones quando estivermos na presença uns dos outros, tudo vai ser aproveitado mil vezes mais. Sentem o mesmo ? Beijos full of loveeeeeeeee