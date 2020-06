Em tronco nu, Ricardo Araújo Pereira põe fãs a suspirar

O humorista surpreendeu os telespetadores e apareceu em tronco nu este domingo, no início do programa da SIC “Isto é Gozar com Quem Trabalha”.

Depois de iniciar ao formato em calções de banho e com os pés em areia para abordar a terceira fase de desconfinamento, Ricardo Araújo Pereira está a ser elogiado nas redes sociais.

As imagens transmitidas no domingo pela SIC estão a ser partilhadas no Twitter e a surpreender os utilizadores devido ao físico do humorista.

Isto é gozar com quem tele-trabalha 😱😱 pic.twitter.com/HRsLpdWwd9 — Fernanda Freitas @🏡 (@FernandaFreitas) May 31, 2020

De recordar que a SIC continua em maio a ser o canal mais visto da televisão portuguesa com 20,7% de share a uma distância de 6,2 p.p. para a TVI. A estação televisiva é líder há 16 meses consecutivos.

LEIA TAMBÉM: