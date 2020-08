“BB2020”: Rita Pereira brinca com dilema de Sónia

Rita Pereira fez, esta terça-feira, uma imitação de um conversa que Sónia teve na casa do “Big Brother”. A atriz partilhou o resultado final nas redes sociais.

A também apresentadora do programa “Dança com as Estrelas” tem aproveitado o tempo livre para estar com o filho, o namorado, treinar, ir passear e, ainda, encher a sua conta de Tik Tok com vídeo engraçados.

Desta vez, a profissional da TVI brincou com a participante da casa mais vigiada de Portugal.

“Não resisto…é que não resisto! É bom de mais! São diálogos de génio. Quem nunca se irritou por não ter em casa aquele petisco desejado? A Sónia está para a batata frita de presunto como eu estou para o pão de queijo. E vocês? Qual aquele petisco irresistível?” questionou

https://www.instagram.com/p/CAXf8ZggW3v/

Na secção de comentários da publicação, houve vários internautas que elogiaram o vídeo de Rita Pereira e ainda quem partilhasse o seu petisco favorito. “Leitão assado”, “Pão de Alho” e “chocolate” foram algumas das sugestões.

Recentemente, a intérprete, que ficou conhecida depois da série “Morangos com Açúcar”, mostrou-se a dançar em fato de banho no quintal durante e acabou por ser criticada por um internauta sobre ter celulite.

LEIA TAMBÉM: