A história da irmã Lúcia vai estrear-se a 2 de agosto na SIC

“Lúcia, a Guardiã do Segredo” é uma minissérie sobre a história da irmã Lúcia, que estreia na SIC a 2 de agosto.

A Jornada Mundial da Juventude está perto de começar e o Papa Francisco não tarda a pisar o território nacional. E, entre eventos religiosos, a história da irmã Lúcia vai chegar aos ecrãs.

Na mesma semana em que o encontro da juventude mundial decorre em Lisboa, a SIC vai estrear “Lúcia, a Guardiã do Segredo”, uma minissérie para dar a conhecer a história da irmã Lúcia.

A história é dividida em três episódios, numa coprodução da Coral para a OPTO SIC. No elenco, conta com nomes como Márcia Breia, Madalena Almeida, José Condessa, Margarida Marinho, Joaquim Horta e muitos outros.

“‘Lúcia, A Guardiã do Segredo’ (interpretada pelas atrizes Márcia Breia, Rita Rocha Silva e Laura Seiça, aos 82 anos, 18 anos e dez anos, respetivamente) interpola a ação entre o início do Século XX e a década de 80, permitindo recuperar todo o trajeto da menina por detrás da figura religiosa. Foi detida, submetida a cruéis interrogatórios, separada da família, impedida de estudar e cerceada do direito à própria identidade”, avança um comunicado.

A história de Lúcia, que presenciou as Aparições de Fátima, vai estar disponível para assistir nos dias 2, 3 e 4 de agosto na SIC.