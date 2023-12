Canal Globo exibe “Ritmo de Natal” na Consoada

Romance, comédia, música, encontros e desencontros são alguns dos ingredientes de “Ritmo de Natal”, filme inédito no canal Globo que vai ser exibido este domingo, às 16.30 H.

A partir da história de amor entre a cantora de funk Mileny (Clara Moneke) e o violinista Dante (Isacque Lopes), o filme vai abordar a celebração das diferenças e destacar como o preconceito pode afastar as pessoas do que realmente importa na vida: os afetos.

Apesar das diferenças e dos conflitos entre a mãe de Dante, Inês (Taís Araujo), e a família de Mileny – formada pelos pais Soraya (Vilma Melo) e MC Barbatana (Paulo Tiefenthaler), a avó Gorete (Teca Pereira) e o irmão Maikon (Guthierry Sotero), uma coisa é certa: se o amor for verdadeiro ele pode prevalecer.



“É uma história de Natal que apresenta elementos com os quais as famílias vão identificar-se”, revela Juan Jullian, um dos autores do filme. “É uma comédia romântica leve e divertida, ideal para já entrar no clima da noite de Natal”, completa Leonardo Lanna, que também escreveu a história do filme.

“Ritmo de Natal” reúne duas atrizes de destaque na teledramaturgia, Clara Moneke e Taís Araujo, em cenas marcantes que prometem fazer refletir e emocionar. O encontro entre duas mulheres fortes que representam diferentes gerações é um dos pontos altos do filme, aponta o diretor Allan Fiterman. “É muito bonito assistir essas atrizes tão talentosas contracenando. São mulheres de épocas distintas discutindo valores e diferenças em cena. Ter as duas nesse filme divertido, leve e emocionante é um presente de Natal para todos”, acredita”.

Para ver este domingo, na Globo, a partir das 16.30 H.