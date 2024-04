Comédia romântica “Família é Tudo” estreia a 22 de abril na Globo

A nova telenovela da Globo, “Família é Tudo”, estreia dia 22 de abril e será exibida de segunda-feira a sábado por volta das 19h30.

A trama acontece na capital paulista e a nova comédia romântica da Globo, “Família é Tudo”, vai “orbitar pelas alegrias, aventuras e conflitos que marcam as relações familiares”.

Com estreia marcada para esta segunda-feira, 22 de abril, às 19h30, a telenovela criada e escrita por Daniel Ortiz conta a história de uma avó que sonho reunir os cinco netos – Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes) – que estão há vários afastados.

No entanto, o que promove a aproximação da família é o precisamente o desaparecimento da matriarca. A avó, Frida Mancini (Arlete Salles), organiza um cruzeiro para celebrar o aniversário, mas os netos não aparecem e ela acaba por embarcar com a irmã gémea e o sobrinho.

Um acidente em alto mar resulta num misterioso desaparecimento, mas, para terem acesso à herança, os irmãos Mancini vão, além de morar juntos, ter de “reconstruir o lugar que marcou o início da editora discográfica da família, criada pela avó”.

“É uma história sobre família e para famílias. São cinco meios-irmãos, filhos do mesmo pai que, enquanto estava vivo, conseguia mantê-los unidos, eles se viam aos finais de semana e eram muito próximos, se amavam. Quando esse pai morre, os irmãos deixam de se ver. As mães se detestam e não querem que eles convivam uns com os outros”, explica, em comunicado, o autor.