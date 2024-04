Conheça o elenco da nova minissérie que irá retratar a vida de Tony Carreira

A TVI e a Prime Video estão a trabalhar em conjunto para mais uma produção, desta vez sobre a vida do cantor Tony Carreira.

“Tony”, minissérie sobre a vida do cantor português, vai ter quatro episódios e as gravações já arrancaram.

A produção retrata várias fases da vida do artista, desde a infância no Armadouro, “onde lidou com a fome e pobreza”, aos anos de imigração em França até à “aclamação enquanto um dos maiores cantores românticos portugueses”.

Há três atores que “vão interpretar o papel de Tony Carreira em diferentes momentos da sua vida”. Gabriel Conde dos 6 aos 10 anos, Duarte Estrela na versão adolescente e, por fim, Carlos Félix que irá “percorrer a fase de jovem adulto” do intérprete.

Duarte Grilo e Cleia Almeida são os pais de Tony, Custódia Gallego e João Lagarto são os avós e Miguel Bugalho vai ser o irmão. Bárbara Lourenço vai dar vida à ex-mulher, Fernanda Antunes, e o elenco conta também com Luís Coelho, Miguel Cunha, André Susano e Miguel Mateus.

Trama baseada numa “história de superação”

Em comunicado, enviado às redações, a Media Capital explica que a trama é baseada numa “história de superação”. “A demonstração de como a força de um sonho superou a pobreza, a ausência dos pais, a inadaptação e a vida dura de imigrante”.

“Uma obra de amor, ou não fosse Tony Carreira o maior cantor romântico português, uma série que espelha a sua luta, os seus valores, personalidade e paixão: paixão pela música, pelos fãs, pela família e por Portugal”, lê-se na nota.