“Conta-me Como Foi”: o que esperar no próximo episódio

A série da RTP1 “Conta-me como foi” regressa este sábado e pode descobrir aqui o que esperar no próximo episódio, como a chegada de novas personagens.

Aos sábados à noite, se decidir ficar por casa, já tem companhia. Depois do “Telejornal”, na RTP1, a “Família Lopes” aparece para contar a história.

A série da RTP1 “Conta-me Como Foi” já tem uma terceira temporada, que estreou no passado sábado, dia 3 de junho. Nesta nova temporada, vai poder acompanhar o dia-a-dia e os contratempos da “Família Lopes” ao mesmo tempo em que Portugal e o mundo enfrentam os desafios da segunda metade da década de 80.

Ao longo da história, novas personagens vão surgir. E vai conhecer uma já no próximo episódio. Chega “Pires”, um produtor discográfico, interpretado por Paulo Matos.

E no próximo episódio? Quer dar uma olhadela no que vai acontecer?

“Em maio de 1986 assistimos ao choque de comboios na Póvoa de Santa Iria. Mas apesar de algumas tragédias a atenção do país está no Mundial do México. O negócio de Margarida corre muito bem, pelo que ela convida Carlos para fazer uma campanha publicitária para a boutique, o que o deixa muito contente. Cardoso convida Toni para cobrir o Mundial. Alfredo confidencia a Margarida o que sente por ela, surpreendida lamenta ter-lhe dado uma ideia errada e diz que os encontros entre os dois têm de acabar já”, lê-se na sinopse.