Daniela Melchior assiste à estreia de “Fast X” no Porto

A atriz Daniela Melchior elegeu a cidade do Porto para assistir à estreia do filme “Fast X” em Portugal. A intérprete tem uma das personagens em destaque.

Depois de passar por Roma e pela Cidade do México, Daniela Melchior viajou para Portugal para promover mais um episódio da saga “Velocidade Furiosa”: “Fast X” chegou nesta quinta-feira aos cinemas e a atriz, que participa no filme, esteve na cidade do Porto.

“Obrigada Porto pela noite de ontem. Foi um prazer assistir ao #fastx na única sala com a tecnologia #ScreenX do país”, referiu Daniela Melchior nas redes sociais.

Recorde-se que, em conversa com Rodrigo Gomes, para a RFM, a intérprete revelou alguns segredos dos bastidores, a começar pelo apertão no pescoço que levou do “vilão” Jason Momoa, que na trama faz de filho da personagem – abatida -, interpretada por outro português: Joaquim de Almeida.

“Foi uma experiência super-divertida. Ensaiámos várias vezes essa cena e ele depois perguntou: ‘Achas que te posso fazer isto?’. Respondi: ‘Amigo, faz o que tiveres de fazer, não penses em dor’”, lembrou a atriz. “Na adrenalina na cena nunca me dói nada, mesmo que eu venha a ficar magoada”, garantiu Daniela Melchior.

A atriz dá vida a uma mulher brasileira amante de velocidade e conduz um Datsun amarelo numa corrida com “Dominic Toretto” (Vin Diesel) e o vilão Jason Momoa.