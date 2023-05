Jason Momoa apertou pescoço a Daniela Melchior e atriz reagiu: “Na adrenalina da cena nunca me dói nada”

Daniela Melchior contou alguns episódios vividos nas gravações de “Velocidade Furiosa X”, que estreia em Portugal no próximo dia 18 de maio.

A atriz portuguesa Daniela Melchior está em evidência em “Velocidade Furiosa X”, que estreia em Portugal no próximo dia 18 de maio. Em conversa com Rodrigo Gomes, para a RFM, a intérprete revelou alguns segredos dos bastidores, a começar pelo apertão no pescoço que levou do “vilão” Jason Momoa, que na trama faz de filho da personagem – abatida -, interpretada por outro português: Joaquim de Almeida.

“Foi uma experiência superdivertida. Ensaiámos várias vezes essa cena e ele depois perguntou: ‘Achas que te posso fazer isto?’. Respondi: ‘Amigo, faz o que tiveres de fazer, não penses em dor’”, lembrou a atriz. “Na adrenalina na cena nunca me dói nada, mesmo que eu venha a ficar magoada”, garantiu Daniela Melchior.

No filme, a artista reencontrou John Cena, com quem contracenou em “Esquadrão Suicida”. “Num dos dias que estava lá em Londres ele estava lá também e fiz questão de ir ao trailer dele dar-lhe um abraço. Foi muito emocionante estar num projeto com a mesma dimensão, mas com outros atores completamente diferentes. Senti ali um bocadinho de casa”, reconheceu a intérprete.

Finalmente, a atriz foi chamada pelo protagonista de “Velocidade Furiosa X”, Vin Diesel, o “Dominic Toretto”. “Foi mesmo muito especial. O Vin fez questão que me chamassem lá à zona do trailer dele e foi uma conversa que mudou a maneira como eu vejo a saga”.

“Ele fala com uma paixão que eu nunca vi. Tenho uma conexão muito forte com a personagem dele”, rematou Daniela Melchior.