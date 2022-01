“Depois do Crime” estreia-se na RTP e faz radiografia aos homicídios do passado

A RTP exibe esta noite o primeiro episódio da nova série documental a seguir ao “Telejornal”. Rita Marrafa de Carvalho regressa aos homicídios do passado, mas que ainda têm muito que contar.

É já esta noite, após o “Telejornal”, que a RTP1 estreia o primeiro episódio de “Depois do Crime”, uma série documental da jornalista Rita Marrafa de Carvalho que, mais do que reviver alguns dos homicídios mais mediáticos – como o “caso” do Padre Frederico, do “Mata-Sete” ou do “Monstro de Fortaleza” -, vai mais a fundo nas investigações e acrescenta novidades.

Em entrevista à N-TV, a jornalista recorda como nasceu a ideia. “Achei sempre muito curioso o modo como nos desligávamos de temas tão mediáticos, em que tudo é explorado em detalhe, mas que com o final da cobertura, passamos a uma fase de total desconhecimento. E isso acontecia muito em situações como aquelas que envolviam crime que pertencem a uma memória coletiva… e questionava-me muito sobre a atualidade dos casos e das pessoas envolvidas”, começa por contar.