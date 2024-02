“Escrava Mãe” estreia a 12 de fevereiro na RTP

Nova novela da RTP1, “Escrava Mãe”, será transmitida de segunda a sexta-feira, às 14h15, a partir de 12 de fevereiro.

“Escrava Mãe” chega à RTP1 com um elenco principal do qual faz parte o ator Pedro Carvalho. Em comunicado, o artista contou algumas curiosidades sobre as filmagens: “Foi a minha primeira novela no Brasil, em 2015, escrita por Gustavo Reis e com a direção artística de Ivan Zettel. Esta novela marcou o início da minha jornada profissional no Brasil e não poderia ter sido mais especial”.

“Fazer o protagonista desta história foi muito desafiador e muito gratificante. Trabalhei com colegas que todos nos habituamos a ver em novelas brasileiras como Zezé Motta, Jayme Peryard, Luiza Tomé, Bette Coelho, entre tantos outros. A nível técnico trabalhámos em cidades cenográficas enormes, muitas delas fazendas reais e até um navio negreiro foi construído em estúdio”.

“Este último tinha um sistema de automação que simulava o balancear de uma viagem marítima. A novela foi ótima de crítica e de audiência e chegámos a ganhar o Emmy na Coreia”, concluiu.

A nova novela do início de tarde da RTP1 será transmitida de segunda a sexta-feira, às 14h15, a partir de 12 de fevereiro.