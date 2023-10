“Eu, a Vó e a Boi” promete muitas risadas e vai estrear-se na Globo

A chegar à Globo, “Eu, a Vó e a Boi” acompanha a cómica inimizade entre duas vizinhas reformadas.

As relações entre vizinhos nem sempre são pacíficas e é esse o tópico da série “Eu, a Vó e a Boi”, que está para chegar à Globo. A trama é baseada numa história real e tem estreia marcada para este domingo, dia 29 de outubro, às 22 horas.

Uma história que começou nas redes sociais sobre a relação de inimizade entre a avó e a vizinha dela inspirou Miguel Falabella a criar a uma série de humor. “Eu, a Vó e a Boi” relata uma inimizade com mais de 60 anos.

“Uma guerra declarada entre duas vizinhas capazes de tudo para prejudicar a vida uma da outra. De um lado, ‘Turandot’ (Arlete Salles); do outro, ‘Yolanda’ (Vera Holtz). Ninguém sabe quando tudo começou, mas já reformadas, viúvas e, portanto, com muito tempo livre, nenhuma delas tem a menor intenção de propor um tratado de paz”, lê-se em comunicado.

Com os subúrbios do Rio de Janeiro como paisagem, as personagens surgem em cena com reações e atitudes que se aproximam do absurdo. “As personagens são todos alucinadas, as relações são alucinadas. São fatias de emoção. Eles reagem aos estímulos das situações propostas”, explica o diretor artístico Paulo Silvestrini.