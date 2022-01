A novela “Fera Radical” tem estreia marcada para 28 de setembro. A trama protagonizada por Malu Mader vai ser exibida de segunda a sexta-feira, às 17.10 H, na Globo.

Movida por uma sede de vingança inabalável, “Cláudia” (Malu Mader) regressa à cidade natal, a pequena Rio Novo, disposta a vingar-se de quem exterminou a sua família há 15 anos. Este é o ponto de partida de “Fera Radical”, que tem estreia marcada para o dia 28 de setembro, às 17.10 H, na Globo. Assinada por Walther Negrão e com direção-geral de Gonzaga Blota, a novela é exibida de segunda a sexta-feira.

Com o seu casaco de couro e montada numa mota, Cláudia aparece subitamente no meio de uma festa em Rio Novo. A jovem consegue arranjar um emprego como analista de sistemas na Fazenda Olho d’Água, cujos proprietários são os suspeitos do assassinato dos seus pais e irmãos.

Esta ligação não é uma coincidência, uma vez que faz parte do plano de Cláudia aproximar-se da família para poder dar o troco a quem tanto a fez sofrer no passado. Mas, inesperadamente, a jovem acaba por ficar surpreendida com a demonstração de amizade e carinho de “Altino Flores” (Paulo Goulart), o patriarca da família, que vive preso a uma cadeira de rodas.

Ainda assim, obstinada com a ideia de vingança, Cláudia tenta de todas as formas agir friamente, mas acaba por envolver-se amorosamente com os dois filhos de Altino, “Heitor” (Thales Pan Chacon) e “Fernando” (José Mayer), acabando mesmo por apaixonar-se verdadeiramente por este último.

Deste elenco fazem parte atores como Claudia Abreu, Elias Gleizer, Laura Cardoso, Tato Gabus Mendes, Raul Gazolla, Milton Gonçalves, Chica Xavier e Henri Pagnoncelli, entre outros.