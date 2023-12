“Fim”, série da Globo, chega ao pequeno ecrã após o Natal

“Fim”, nova série da Globo que acompanha um grupo de amigos entre 1968 e 2012, chega aos ecrãs a 26 de dezembro e conta com dez episódios.

A nova série da Globo, “Fim”, acompanha a vida de um grupo de amigos – Ciro (Fabio Assunção), Álvaro (Thelmo Fernandes), Neto (David Junior), Silvio (Bruno Mazzeo), Ribeiro (Emilio Dantas), Ruth (Marjorie Estiano), Irene (Débora Falabella), Célia (Heloisa Jorge) e Norma (Laila Garin) – que, oriundos de uma classe média carioca conservadora, foram atropelados pela revolução de costumes dos anos 1970.

A trama, adaptada a partir do livro homónimo, escrito por Fernanda Torres, desenrola-se entre 1968 e 2012 e acompanha as quatro fases que abrangem a juventude, a maturidade e a velhice dos personagens.

“Ao longo de quatro décadas, acompanhamos esse grupo de amigos que se encontra, se apaixona, se casa, têm filhos, se separa, enlouquece e enfrenta a finitude. ‘Fim’ aborda esse longo arco com humor, drama, tragédia e alegria, o que faz com que a série tenha algo de rodriguiano em sua alma”, explica o diretor artístico do projeto, Andrucha Waddington, em comunicado.

As fases um e dois acontecem entre 1968 e o fim dos anos 1980 e as fases três e quatro vão desde meados dos anos 1990 até a primeira década dos anos 2000.

“As duas primeiras fases são mais coloridas, com câmara na mão, mais solta. Já as duas fases finais, que retratam a maturidade e a velhice dos que sobrevivem, têm uma estética clássica em termos de cinematografia, com uma paleta de cores acinzentada, fria, para dar a sensação de amadurecimento, finitude e tempo. O paralelo entre a juventude e a velhice ocorre de forma cronológica, com uma edição que vai e volta de uma para outra, sempre seguindo a linearidade do tempo do episódio um ao dez”, avança Andrucha.

“Fim” chega à Globo no dia 26 de dezembro, às 23 horas e 35 minutos, mas os dez episódios podem ser vistos na íntegra no Globoplay, plataforma de streaming da estação.