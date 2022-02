Inédita em Portugal, “Segunda Chamada” tem estreia marcada para janeiro

Debora Bloch, Paulo Gorgulho, Hermila Guedes, Thalita Carauta e Silvio Guindane protagonizam a trama, que é composta por 11 episódios.

Na trama, que é uma coprodução com a O2 Filmes, a educação surge como um rasgo de esperança e torna a missão dos professores ainda mais urgente: lembrar que nunca é tarde para uma segunda oportunidade. Cinco mestres resistem à péssima infraestrutura da escola, ao abandono institucional e à falta de reconhecimento e renovam, dia após dia, a fé no trabalho que realizam. Por mais difícil que isso seja, a vocação fala mais alto para o diretor Jaci (Paulo Gorgulho). É também essa a motivação da persistente Lúcia (Debora Bloch), professora de Língua Portuguesa; da batalhadora Sônia (Hermila Guedes), professora de História e Geografia; da alegre Eliete (Thalita Carauta), professora de Matemática; e do idealista Marco André (Silvio Guindane), professor de Artes. Juntos mostram que dentro da fictícia Escola Estadual Carolina Maria de Jesus – homenagem a uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil – há conflitos, divergências e obstáculos constantes à realidade de educadores e de alunos, mas também emocionantes histórias de superação.

Jaci é um homem prático, comprometido e que também se dedica fielmente à escola. Ele faz o contraponto com a professora Lúcia, que age de forma mais impulsiva, e com quem mantém uma bonita (e extraconjugal) relação amorosa. “Jaci é um homem único, bem cartesiano e efetivo. Nele tudo fica um pouco misturado, a praticidade e o amor pela profissão, e é esse o diferencial do personagem”, comenta o ator Paulo Gorgulho.

Depois de um trauma pessoal que a transformou completamente e que mudou a sua relação com os alunos, Lúcia vê no trabalho uma forma de começar uma nova vida. A morte de um estudante de outro turno, com quem a professora mantinha uma relação difícil e repleta de altos e baixos, fez com que a Lúcia se afastasse da escola até se recuperar emocionalmente e assimilar essa nova realidade. “Lúcia é persistente e tem um perfil materno muito forte. Ela não sossega até tentar resolver situações que surgem dentro e fora na escola”, adianta a atriz Debora Bloch.

Já Eliete é divertida, solar e positiva. Ela nasceu e ainda vive numa comunidade, e estudou em escola pública, o que faz com que conheça bem a realidade dos estudantes, facilitando o convívio entre eles. “Eliete tem uma relação horizontal com os alunos, ela é capaz de entendê-los perfeitamente. A personagem tem seus momentos de humor, de acolhimento, mas ela também sabe que, às vezes, é necessário ter pulso firme, principalmente naquele ambiente”, alerta sua intérprete, a atriz Thalita Carauta.

Com uma personalidade oposta à de Eliete, Sónia está cansada e quase desiludida com a educação pública. Além dos desafios profissionais, a professora carrega até a sala de aula resquícios de seus dramas pessoais, que envolvem dois filhos pequenos, um marido desempregado e uma série de agressões físicas e verbais. “Sónia é uma personagem de fácil identificação porque tem uma história que, infelizmente, não existe apenas em obras de ficção. Como professora, é apaixonada pelo que faz e reconhece a força de vontade de seus alunos. Tenho certeza de que Sónia é uma inspiração para muitas mulheres”, afirma a atriz Hermila Guedes.

Acostumado a frequentar outros locais, Marco André difere-se dos restantes colegas por ter um olhar mais elitizado, voltado para a realidade do ensino privado. Na escola, o educador enfrenta a dura realidade da rede pública e a complexidade dos dramas dos professores e alunos que frequentam o local. “O Marco André chega à escola por um erro e fica surpreso com a realidade que encontra. É como se ele não se encaixasse naquele ambiente. Mas ele também acredita que aqueles alunos merecem ter contacto com outro tipo de disciplina, que é Artes, a sua matéria”, destaca o ator Silvo Guindane.

Composta por 11 episódios, “Segunda Chamada” é uma série escrita por Carla Faour e Julia Spadaccini, com Maíra Motta , Giovana Moraes e Victor Atherino. Com direção artística de Joana Jabace, a obra conta com a direção de Breno Moreira, João Gomez e Ricardo Spencer. No elenco ainda nomes como Carol Duarte, Felipe Simas, Mariana Nunes, Nanda Costa, Linn da Quebrada, Otávio Müller, Marcos Winter, José Dumont, Caio Blat e Arthur Aguiar, entre muitos outros.