“Listen” é o filme mais visto em sala desde a estreia

“Listen”, filme de Ana Rocha de Sousa, já levou mais de 15500 pessoas aos cinemas, tornando-se num sucesso em Portugal.

Desde a estreia na semana passada, o projeto da realizadora portuguesa é o filme mais visto em sala somando 15527 espetadores, o que corresponde a uma receita bruta de quase 86.452 euros.

No Festival Internacional de Cinema de Veneza, “Listen” arrecadou prémios como O Leão do Futuro, de primeira obra, o prémio especial do júri da secção Horizontes, duas distinções paralelas, Bisato d’Oro e o Sorriso Diverso Veneza, entre outros.

Ao longo da história, Bela (Lúcia Moniz) e Jota (Ruben Garcia) vivem nos subúrbios de Londres e acabam por enfrentar sérias dificuldades quando os serviços sociais levantam suspeitas sobre a segurança dos seus três filhos.

A surdez da filha de sete anos desencadeia um processo no sistema que parece não ter fim, e tudo se complica com o passar do tempo.