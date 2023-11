“Lusitânia” traz lendas e mitos a partir de 13 de novembro na RTP

A nova série da RTP “Lusitânia” apresenta seis histórias sobre mitos e lendas portuguesas. Estreia a 13 de novembro, às 21.00 H, na RTP1.

“Lusitânia” é uma antologia de seis histórias de fantasia/aventura, lendas portuguesas de um vasto folclore. Em cada episódio uma história, com uma estrutura, personagens, localizações e épocas diferentes. Os episódios têm histórias sem continuidade entre si, com fantasia, terror, comédia, drama e épico.

O projeto foi apresentado em Lisboa por José Fragoso, diretor de programas da estação pública e contou com diversos atores.

Com estreia no dia 13 de novembro, na RTP1, a partir das 21.00 h, esta é uma série que pretende despertar a curiosidade e o interesse sobre as lendas e a cultura portuguesa, assim como evidenciar os locais existentes em Portugal que revelam, pela sua mística e beleza, muitas características dos palcos de costumes antigos e de grande mitologia.

“Inês Negra”, “A Aposta com o Diabo”, “Cidade Perdida”, “Boi Vermelho”, “A Lenda da Serpente” e “Criança Lobo” são os capítulos em destaque. Maria João Pinho, Pedro Laginha, Júlia Palha, Rita Loureiro, Catarina Wallenstein, Sílvia Chiola, Carlos Malvarez, Carla Maciel e Igor Regalla são alguns dos atores que integram os elencos.