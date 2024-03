Margarida Corceiro integra elenco de nova temporada em série espanhola

A segunda temporada da série espanhola “Citas Barcelona”, da Prime Video, já está a ser gravada e conta com Margarida Corceiro no elenco.

Após ter integrado o elenco do “reboot” de “Morangos com Açúcar”, Margarida Corceiro prepara-se para abraçar um novo projeto no país vizinho.

A atriz portuguesa irá participar na segunda temporada da série “Citas Barcelona”, da Prime Video, cuja as gravações já arrancaram. O projeto de ficção vai manter o mote da primeira temporada, “onde as personagens se encontram cara a cara depois de se conhecerem na internet, procurando amor, sexo ou simplesmente alguém para não se sentirem sozinhas”, lê-se em comunicado enviado às redações.

Na nova temporada, que será composta por seis episódios, “os personagens misturam-se e entrelaçam-se, cruzando algumas das histórias e dando um olhar elegante, natural e divertido das relações de casais atuais, da sua diversidade e complexidade”.